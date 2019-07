Download-Service Einsatz im Unterricht

Ziel:

Einführung in das Thema: Veranschaulichung der Zeitenwende, geschichtliche Einbettung, Herausarbeiten wesentlicher Merkmale der Aufklärung.



Bildimpuls:

Das Bild "Les Droits de l'homme" (Die Menschenrechte) von Niquet le Jeune wird als Folie an die Wand projiziert und eventuell als Kopie ausgeteilt. Im Lehrer-Schüler-Gespräch sollen die Schüler zunächst das Bild konkret beschreiben und anschließend interpretieren. Fragestellung: Diese Gravur zeigt, wie ein Mensch aus dem 18. Jahrhundert sein Zeitalter empfand. Beschreiben Sie zunächst, was Sie sehen. Unterstützende Erläuterungen von Seiten des Lehrers: linke Bildhälfte: ein Mann liegt am Boden und hat die Hand auf den "droits féodaux", den Feudalrechten. Erläuterung des Begriffs "Feudalrecht" (als besonders drastisches Beispiel kann das "ius primae noctis" erwähnt werden). Mitte des Bildes: Déclarations des Droits de l’Homme et du Citoyen, die Erklärung der Menschenrechte. In welchem Zusammenhang sind diese entstanden? (1798 Französische Revolution). Rechte Bildhälfte: Tanz um den "Freiheitsbaum" mit der "phrygischen Mütze" an seiner Spitze, (fächerübergreifender) Verweis auf die gängige Darstellung der "Marianne" in Frankreich mit der "Freiheitsmütze". Erwartbare Schülerantworten: Hell-Dunkel-Kontrast, tote Natur links, blühende Natur rechts, einzelner Mann am Boden links, tanzende Gemeinschaft rechts sowie Frau, die Kind die Menschenrechte zeigt.



Interpretation des Bildes und Erstellung eines Tafelbildes

Leitfragen hierzu:



Warum ist das Bild links dunkel und rechts hell (und nicht umgekehrt)?

Wofür könnte der tote, vom Blitz getroffene Baum links im Gegensatz zu den blühenden Rosen rechts stehen?

Was symbolisiert der Mann am Boden?

Wofür könnte das Kind stehen?

Was könnte der gemeinsame Tanz um den Baum bedeuten?

Denken Sie an die drei Schlagwörter der französischen Republik (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit).