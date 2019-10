Die Würde des Menschen Glossar

Immanuel Kant

Der wichtigste deutsche Philosoph der Aufklärung verbrachte fast sein ganzes Leben in seiner Geburtsstadt Königsberg. Er studierte Philosophie, Mathematik, Physik und Theologie, habilitierte sich 1755 und hielt Verlesungen über Logik, Metaphysik und Moralphilosophie, aber auch zu Geografie, Mechanik und Anthropologie. Trotzdem erhielt er erst 1770 eine Professur in Königsberg, die er 1796 niederlegte. In seinem zentralen Werk, der "Kritik der reinen Vernunft", beschäftigt sich Kant mit der Frage, wie Urteile "a priori", also vor aller Erfahrung, nur durch die sinnliche Anschauung und die reine Vernunft möglich sind. Kants Annahme ist, dass wir nicht das Ding an sich, sondern nur seine Erscheinung für uns erkennen. Die vier wesentlichen Fragen, mit denen sich sein Werk beschäftigt, lauten: 1. Was kann ich wissen? 2. Was soll ich tun? 3. Was darf ich hoffen? 4. Was ist der Mensch? Den Kategorischen Imperativ, die für alle vernunftbegabten Wesen geltende Grundnorm, gibt es in mehreren Formulierungen. Folgender Wortlaut steht im "Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft": "Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne." Der Kategorische Imperativ erhält seinen praktischen Wert dadurch, dass die Handlungen und Normen an ihm gemessen werden. Kant starb im Alter von fast 80 Jahren 1804 in Königsberg.