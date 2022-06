Urknall und Schöpfung Glossar

Berry, Thomas (* 1914)

Katholischer Theologe und Kulturhistoriker aus den USA, Vertreter der "Tiefenökologie”, einer philosophischen Richtung, die den Menschen als lediglich einen kleinen Teil der Umwelt betrachtet und der dafür plädiert, menschliches Handeln im Kontext der Entwicklung des Universums zu betrachten und allen Lebewesen das gleiche Recht auf Entfaltung zuzugestehen. In Riverdale in New York hat Berry ein Zentrum für religiöse Forschung ins Leben gerufen.