Download-Service Einsatz im Unterricht

Die Schülerinnen und Schüler sollen



die philosophischen und theologischen Argumentationen für Strafe verstehen und wiedergeben können (kognitiv)

wahrnehmen, dass die Personen, die mit der Straftat in Berührung kommen, jeweils unterschiedliche Interessen bei der Verhandlung des Strafmaßes haben (affektiv)

das Gegeneinander-Abwägen und Priorisieren von (in diesem Fall) juristisch bedeutsamen Argumenten lernen und einüben (pragmatisch)



Impuls

Als Impuls kann ein Artikel aus einer beliebigen deutschsprachigen Tageszeitung dienen, der über eine Straftat berichtet. (s. dazu zwei Beispiele in Arbeitsblatt 1). Die Lehrkraft regt die Schüler (falls notwendig) zu spontanen Reaktionen an und sammelt sie. Die Frage lenkt das Unterrichtsgespräch auf das Thema Strafe: Was soll eurer Meinung nach mit der 15-jährigen Räuberin/dem 37-jährigen Mechaniker geschehen?