Gelassenheit und stilles Glück Einsatz im Unterricht

Das Quiz (Arbeitsblatt 1) ermöglicht einen spielerischen Einstieg ins Thema und gibt ein Grundgerüst vor. Namen, Begriffe, Zusammenhänge werden eingeführt. Lösungen und Anmerkungen finden sich auf Arbeitsblatt 2.



"Das wollen (und tun), was in unserem Einfluss steht" ist eine der Kernaussagen stoischer Lebensauffassung. Der Satz steht vor dem Anhören der Sendung an die Tafel geschrieben bzw. wird mit Overheadfolie an die Wand projiziert (Arbeitsblatt 3). Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert zu assoziieren, was ihnen dazu einfällt. Der Satz bleibt während des Anhörens der Sendung stehen, denn die verschiedenen Betonungen und Gewichtungen dieser Kernaussage sollen sich im Verlauf der Sendung und in der Nacharbeit erschließen. (Erläuterungen hierzu bietet das Arbeitsblatt 4 das die Unterrichtseinheit abrundet und abschließt.)