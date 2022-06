Utilitarismus Glossar

Mill, James (1773-1836)

Englischer Historiker und Ökonom, einer der Gründer der Londoner Universität, Vater von John Stuart Mill, schrieb 1818/1819 in zehn Bänden die "History of British India", in der er unter anderem Missstände in der indischen Verwaltung beschrieb. Seinen Sohn erzog er sehr streng und ehrgeizig und forderte von ihm schon in sehr jungem Alter ein sehr großes Pensum an Wissenserwerb und Studium, besonders in ökonomischen Fragen. John Stuart, der später selbst Ökonom wurde, war damit überfordert und litt unter dem Druck des Vaters wiederholt an Depressionen.