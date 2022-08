Mythos Medea Glossar

Aietes König des Landes Aia und Vater von Medea. Bekam von Phrixos das Goldene Vlies, welches ihm später von Jason gestohlen wurde.

Aison König von Thessalien. Vater von Jason. Sein Halbbruder Pelias zwang ihn, auf den Thron zu verzichten und Selbstmord zu begehen. Nach einer anderen Überlieferung wurde Aison von seinen eigenen Töchtern getötet und gekocht, da Medea ihnen einredete sie könnten sich dadurch verjüngen.

Akrokorintho Bedeutet auf Griechisch "Hochkorinth" und war im alten Korinth der Name einer Burg, die sich auf einer ca. 575 Meter hohen, felsigen Klippe südlich von Korinth befand.

Aphrodite Griechische Göttin der sinnlichen Liebe und der Schönheit. Steht als Sinnbild der Schönheit, der Verführung und des blühenden Lebens. Nach Homer war sie die Tochter des Zeus und der Dione.

Argo Das in der griechischen Mythologie auf Geheiß des Jason von den Argonauten (unter ihnen auch der Riese Argos) erbaute Schiff, mit dem er von Griechenland ans Schwarze Meer fuhr, um das Goldene Vlies zu holen. Das Schiff war ein Langschiff mit 50 Rudern, in dessen Bug die griech. Göttin Athena ein Stück Eichenholz einsetzte, das sprechen konnte.

Argonauten Die Griechen, die zusammen mit Jason auf dem Schiff Argo von Iolkos nach Kolchis fuhren, um für Jason das Goldene Vlies zu holen. Um diese Aufgabe zu erfüllen mussten die Argonauten mit Hilfe der Medea auf der Hin- und Rückfahrt zahlreiche Abenteurer bestehen.

Argos Ältester Sohn von Phrixos, der auf dem Goldenen Vlies zu König Aietes geflohen war, und Chalkiope, der Tochter des Königs Aietes. Argos wurde nach einem Schiffbruch von den Argonauten gerettet und versuchte seinen Großvater zu überreden, Jason das Goldene Vlies zu geben.

Asyl Unterkunft bzw. Zufluchtsort für Obdachlose, Flüchtlinge oder Verfolgte, in der diese Menschen Aufnahme und Schutz finden. Die wörtliche Bedeutung (lat. asylum) lautet "Freistätte, Unverletzliches".

Barbar Ursprünglich griechische Bezeichnung für jeden, der nicht griechisch sprechen konnte. Später weitete sich der Begriff auf alle die aus, die nicht im griechisch-römischen Kulturkreis lebten und wurde dann im Sinne von "Ungebildeter" oder "Rohling" gebraucht.

Gestade Poetisch für "Küste, Strand, Ufer"

Glast Veraltetes Wort für "Glanz"

Glauke Tochter des griech. Königs Kreon von Korinth, auch Kreüsa genannt. Als Jason sich in Glauke verliebt, fällt sie der Rache seiner Gemahlin Medea zum Opfer: Medea schenkt ihr scheinbar versöhnlich ein Hochzeitskleid, das aber - als Glauke es anzieht - sie vergiftet und dann in Flammen aufgeht. Auch Glaukes verzweifelter Vater und einige Bedienstete kommen in den Flammen ums Leben.

Goldene Vlies Das Fell des goldenen Widders, auf dem die Kinder des Athamas und der Nephele Phrixos und Helle, von ihrer bösen Stiefmutter Ino bedroht, nach Kolchis flogen. Während Phrixos die Flucht gelang und er in Kolchis von König Aietes freundlich aufgenommen wurde, fiel Helle unterwegs vom Widder herunter und landete in den Dardanellen. Phrixos vermählte sich mit König Aietes' Tochter und übergab Aietes aus Dankbarkeit das Goldene Vlies. Obwohl Aietes das Fell von einem Feuer speienden Drachen bewachen lies, gelang es Jason mit Hilfe der Medea, das Goldene Vlies zu rauben und es als Tauschpfand für den Thron zu Pelias nach Iolkos zu bringen.

Hekate Griech. Göttin des Spuks und der Zauberei sowie des Hexenwesens und - wie ihr Beiname "Enodia" (= die Wegeschützerin) schon sagt - auch die Hüterin der Weggabelungen, v.a. des Schnittpunkts dreier Wege. In Darstellungen findet man sie daher meist dreiköpfig und meist umgeben von Hunden, die man ihr auch als Hauptopfer darbrachte. Je nach Zusammenhang verehrte man sie zum einen als Göttin der Frauen, wenn man sie mit Artemis in Verbindung brachte (z. B. bei Geburtswehen), oder als Unterwelts- oder Mondgöttin, wenn sie mit Persephone gleichgesetzt wurde.

Herakles Griechisch für Herkules. Sohn des Göttervaters Zeus und Alkmene, der Gattin des Amphitryon, die Zeus in Gestalt des Amphytrion verführte. Schon von Geburt an zeichnete sich Herakles durch seine enorme körperliche Kraft aus, indem er z. B. eine Schlange, die ihn töten sollte, erwürgte.

Iolkos oder Iolcus Alt-griech. Ort in Thessalien im Nord-Osten Griechenlands, in einer Bucht des Golfs von Pagasai gelegen. Heimat von Jason, der mit den Argonauten die abenteuerliche Fahrt nach Kolchis unternahm, um das Goldene Vlies zu holen.

Jason Griechischer Sagenheld. Sohn des Königs Aison von Thessalien und der Alkimede. Nach der Ermordung seines Vaters durch dessen Halbbruder Pelias wuchs Jason beim Kentauren Cheiron auf. Als er erwachsen war, forderte er von Pelias rechtmäßig das Königreich seines Vaters zurück. In der Hoffnung sein, Neffe würde auf der Reise umkommen, gab Pelias vor, er würde den Thron im Tausch gegen das sich in Kolchis bei König Aietes befindliche Goldene Vlies zurückgeben. Durch Medeas Hilfe - die er später zur Frau nahm - gelang es Jason, das Goldene Vlies zu holen. Als Pelias sich trotzdem weigert, den Thron abzugeben, wird er von Medea getötet.

Kolchis Schwemmlandgebiet östlich des Schwarzen Meeres, zwischen Großem und Kleinem Kaukasus am Fluss Rioni, das in der griechischen Sage als Heimat Medeas gilt.

Korinth Stadt in Griechenland, die sich im Nord-Osten der Peloponnes (Halbinsel im Süden Griechenlands) am Golf von Korinth befindet. Die Stadt wurde im 10. Jh. v. Chr. von den Dorern aus der Argolis gegründet und entwickelte sich zu einer bedeutenden Handelsstadt. Im Krieg 146 v. Chr. gegen die Römer wurde Korinth zerstört und unter Caeser als Laus Julia Corinthus neu erbaut. Danach wurde die Stadt immer wieder von Erdbeben heimgesucht und schließlich nach ihrem Niedergang im Mittelalter 1858 unter dem Namen Nea Korinthos im Nord-Osten der ehemaligen Stadt neu gegründet.

Kreon König von Korinth und Vater von Jasons Geliebter Glauke. Als Medea Glauke aus Rache tötet, fällt auch Kreon dieser Tat zum Opfer: Er wird von den Flammen, die bei der Anprobe aus dem prächtigen Hochzeitskleid hervorbrechen, einem Geschenk Medeas an Glauke, erfasst und verbrannt.

Medea oder auch Medeia In der griech. Mythologie die Tochter von König Aietes von Kolchis, die mit ihren Zauberkünsten Jason dazu verhalf, das Goldene Vlies zu entwenden. Mit Jason nach Iolkos zurückgekehrt, tötete sie König Pelias, da dieser nicht - wie versprochen - bereit war, als Tausch gegen das Goldene Vlies den Thron an Jason abzugeben. Daraufhin flohen sie nach Korinth, heirateten und setzen zwei Söhne in die Welt. Als Jason sie aber wegen Glauke, der Tochter von König Kreon von Korinth, verlassen wollte, tötete sie Glauke und deren Vater und später selbst ihre eigenen beiden Kinder. Mit einem geflügelten Wagen floh sie dann nach Athen, wo sie König Aigeus heiratete und mit ihm einen Sohn zeugte. Mit diesem kehrte sie wieder in ihre Heimat Kolchis zurück, nachdem sie versucht hatte, einen Sohn ihres Mannes zu töten. In Kolchis setzte sie ihre grausamen Zaubereien fort, bis sie schließlich nach Asien floh und dort zur Stammesmutter der Meder wurde.

Orakel V. a. in der griechischen Antike eine religiöse Stätte, an der man sich mit Fragen an eine Gottheit wenden konnte. Auch der dort erteilte Götterspruch oder die Weissagung selbst werden als Orakel bezeichnet.

Peirene Eine den Musen heilige Quelle in der Nähe von Korinth, die durch den Hufschlag des griechischen geflügelten Pferdes Pegasos entstanden war.

Pelias Sohn des Poseidon und der Tyro, Bruder des Neleus und Halbbruder des Aison. Wurde als Kind mit seinem Zwillingsbruder Neleus ausgesetzt, von einer Pferdestute gesäugt und von einem Hirten erzogen. Er zwingt Aison, auf den Thron zu verzichten, und wird so selbst König von Iolkos. Als Jason, der Sohn des Aison, den Thron zurückfordert, gibt er ihm - in der Hoffnung er würde nicht lebend zurückkehren - den Auftrag, nach Kolchis zu fahren, um als Tauschpfand für den Thron, das Goldene Vlies zu holen. Nachdem Jason mit dem Goldenen Vlies wieder vor ihm steht, und Pelias sein Versprechen dennoch nicht einlösen will, übt Medea grausam Rache an ihm: Er wird von seinen Töchtern (den sog. Peliaden), zerstückelt und gekocht (bzw. in eine Pfanne mit siedendem Öl geworfen), da sie von Medea davon überzeugt wurden, dass dies zu einer Verjüngung führen würde.

Pelion Griechisches Gebirge in der Landschaft Magnesia in Thessalien an der Ostküste Griechenlands. Die Sage berichtet, dass in diesem sehr waldreichen Gebirge das Holz für die Argo geschlagen wurde. Hier soll auch der weise Kentaur Cheiron, bei dem Jason nach dem Tod seines Vaters aufwuchs, in einer Höhle gelebt haben.

Schwarzes Meer Östliches Nebenmeer des europäischen Mittelmeeres, welches durch den Bosporus (Meerenge bei Istanbul) und das Marmarameer mit dem Mittelmeer verbunden ist. Die dieses Meer eingrenzenden Länder sind Bulgarien, Rumänien, Ukraine, Russland, Georgien und die Türkei.

Symplegaden In der griechischen Mythologie zwei Klippen an der Mündung des Bosporus in das Schwarze Meer, die jedes Mal, wenn ein Schiff sie passieren wollte, zusammenschlugen. Erst den Argonauten gelang es, die beiden Felsen glücklich zu passieren und sie so zum Stillstand zu bringen.

Thessalien Altgriechisches Land (ca. 14.000 km2) im Nord-Osten Griechenlands zwischen Olymp, Pindos und Ägäischem Meer. Gilt als Land der Mythen und der Zauberei. Im 13. Jhd. fiel es an Konstantinopel, 1345 an Serbien, 1396 an die Türkei und wurde erst 1881 wieder griechisch.