Leben und Lehre des Konfuzius Links & Literatur

Die multilinguale Seite bietet neben einer Biografie und Konfuzius' Vision eines idealen Staates den Gesamttext des Lunyu, der "Analekten" des Meisters mit seinen Schülern. Interessant sind auch zwei Festreden des Präsidenten der Confuzius Publishing Co. Ltd., die eine Idee von der Bedeutung des Meisters in der heutigen Zeit vermitteln: