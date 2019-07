Download-Center Einsatz im Unterricht

Nachbearbeitung: Die Arbeitsblätter und Arbeitsaufträge dienen der Festigung des im Radiobeitrag vermittelten Wissens. Sie können entweder in Einzelarbeit, von Arbeitsgruppen oder im Klassenverband beantwortet oder als Hausaufgabe aufgetragen werden. Die Ergebnisse werden im Plenum ergänzt und korrigiert. Die Sendungsausschnitte können zur Motivation und thematischen Strukturierung des Unterrichtsgesprächs oder zur Unterstützung beim Ausfüllen der Arbeitsblätter eingesetzt werden. Das Glossar erläutert zentrale Begriffe des Beitrags.

Arbeitsblatt 1: "Starke Frauen von gestern bis heute und die Lügenmär vom Jungfernhäutchen". Das Arbeitsblatt kontrastiert wichtige medizinisch-biologische Fakten mit noch heute gängigen Irrtümern über Beschaffenheit und Bedeutung des Hymen. Eine Reihe berühmter Frauengestalten aus Mythologie und Geschichte dokumentiert die religiöse und gesellschaftliche Wertschätzung der Jungfräulichkeit in früheren Zeiten.

Arbeitsblatt 2: "Küche, Kinder oder Karriere? - Jungfräulichkeit als selbstbestimmter Lebensweg". Das Arbeitsblatt sammelt spirituelle, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte selbstgewählter Jungfräulichkeit im zeitlichen Wandel. Die Schülerinnen und Schüler halten fest, dass ein Leben als Jungfrau in der Antike, im Mittelalter und bis an die Schwelle der Moderne meist die einzige Chance für ein selbstbestimmtes Dasein darstellte. Nur so konnten sich Frauen der Vormundschaft eines Gatten entziehen, Bildung erlangen, ein Handwerk ausüben und Karriere machen.

Arbeitsblatt 3: "Starke Kontraste: Jungfräulichkeit als spiritueller Weg und die Stigmatisierung weiblicher Sexualität". Die Schülerinnen und Schüler begreifen die Entscheidung für befristete oder lebenslange sexuelle Enthaltsamkeit als eine Form der spirituellen Suche des Menschen. Sie verstehen, dass die körperliche Abstinenz nur eine Vorstufe der wesentlich wichtigeren "seelischen Jungfräulichkeit" ist. In einem weiteren Schritt befassen sie sich mit der kulturellen und gesellschaftlichen Normierung weiblicher Lebenswirklichkeit durch den Marienkult. Die Idealisierung der Jungfrau bewirkte, dass die weibliche Sexualität jahrhundertelang pauschal mit Sünde, Unmoral und Ehrlosigkeit gleichgesetzt und stigmatisiert wurde.