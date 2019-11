Download-Service Einsatz im Unterricht

Lehrplan für die bayerische Mittelschule (Hauptschule)

Katholische Religionslehre

5. Jahrgangsstufe

5.1.1 Menschen, Tiere, Pflanzen … - die Welt, in der ich lebe

Evangelische Religionslehre

5. Jahrgangsstufe

5.6 Unsere Welt – Gottes Schöpfung

5.6.3 Der Mensch als Verwalter der Schöpfung Gottes

- verantwortlicher Umgang mit Gottes Schöpfung im nahen Lebensbereich (u.a. Haustiere)

Ethik

5. Jahrgangsstufe

5.2 Entscheiden und Handeln

5.2.1 Situationen, in denen ich mich entscheiden muss

- verantwortungsvolles Verhalten in Natur und Umwelt, z.B. im Umgang mit Tieren

6. Jahrgangsstufe

6.2 Unser Umgang mit Eigentum

6.2.2 Wie wir mit dem umgehen, was uns und anderen gehört

- verantwortungsvoller Umgang mit der Natur, z.B. Haltung von Haustieren



Lehrplan für die bayerische Realschule

Evangelische Religionslehre

5. Jahrgangsstufe

EvR 5.1 Schöpfung: Unser Leben und unsere Welt – ein Geschenk Gottes

- über den schöpfungsgemäßen Umgang mit Tieren nachdenken und ihn einüben

Ethik

8. Jahrgangsstufe

Eth 8.2 Verantwortung für Mensch und Umwelt

- Natur und Umwelt

10. Jahrgangsstufe

Eth 10.2 Angewandte Ethik



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

Katholische Religionslehre

8. Jahrgangsstufe

K 8.1 Gottes Schöpfung – Gabe und Aufgabe für den Menschen

- Verantwortung für die Schöpfung in einem Anwendungsbereich

Evangelische Religionslehre

8. Jahrgangsstufe

Ev 8.1 Leben in Gottes Schöpfung und Geschichte

- verantwortliches Verhalten gegenüber der Schöpfung, evtl. Projekt (Tierschutz)

Ethik

11. Jahrgangsstufe

Eth 11.1.3 Angewandte Ethik

- ein aktueller Fall aus der angewandten Ethik (z.B. Umweltethik)