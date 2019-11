Existenzialismus Glossar

Sabbat-Jahr

In der Bibel beschreibt das Sabbatjahr das siebte Jahr (Ruhejahr), in dem Ackerland nicht bewirtschaftet wird, also brach liegt. Auf die Arbeitswelt übertragen bedeutet das, dass ein Arbeitnehmer nach beispielsweise sechs Jahren den Arbeitsplatz verlässt, um eine Auszeit zu nehmen. Nach dieser Zeit kehrt der Arbeitnehmer in das Unternehmen zurück.