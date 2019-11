Download-Service Einsatz im Unterricht

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten in Gruppen folgende Aufgabe: Welche unterschiedlichen Ansichten von der Evolution und den Naturgesetzen kommen in den Zitaten des Wissenschaftstheoretikers Franz M. Wuketits und des Kardinals Christoph Schönborn zum Ausdruck? Diskutieren Sie ihre Überlegungen in der Klasse.