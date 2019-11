Download-Service Einsatz im Unterricht

Wenn die Menschen

den Tod nicht fürchten

was hilft es

mit dem Tod zu drohen?

Wenn die Menschen

den Tod stets fürchten

was hilft es

den Verbrecher zu fassen

und zu töten ?

Der Tod selbst

ist oberster Vollstrecker

An seiner Stelle zu töten

ist wie das Führen der Axt

anstelle des Zimmermanns

Wer die Axt führt

anstelle des Zimmermanns

bleibt selten unverletzt