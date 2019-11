Bestie Massenmörder Glossar

Auschwitz-Birkenau

Auschwitz wurde 1940 als Konzentrationslager im ostoberschlesischen Bezirk Kattowitz gegründet. 1941 wurde es um das Lager Birkenau erweitert. In keinem anderen Lager sind so viele Menschen ermordet worden wie in Auschwitz. Deshalb ist der Name Auschwitz zum Symbol des größten systematischen Massenmordes der Geschichte geworden.