William Shakespeare Links & Literatur

Natürlich hat Gottfried Keller an Shakespeare gedacht, als er 1856 seine Novelle "Romeo und Julia auf dem Dorfe" schrieb. Aber Plagiatsvorwürfe fürchtete er nicht. Das Leben selbst wiederholt die Geschichte ja immer wieder - die Tragödie zweier Liebender, die an ihren verfeindeten Eltern und am wachsamen Auge der Gesellschaft zugrunde gehen.