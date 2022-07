William Shakespeare Glossar

Globe Theater

Berühmtestes Theater im London der Shakespeare-Zeit. 1599 aus den Trümmern des 1576 erbauten und 1598 abgerissenen ersten festen Theaters in England "The Theatre". von der Theatergesellschaft Shakepeares erbaut. "The Globe" hatte zwei Spielflächen: eine kleinere überdachte Oberbühne und darunter die große Hauptbühne, an deren drei Seiten dicht gedrängt die Zuschauer standen. 1613 fiel das Theater mit all seinen Kostümen und Manuskripten einem Brand zum Opfer. 1993 wurde das Globe Theater mit Originalmaterialien wieder aufgebaut.