Wilhelm Busch Das Thema

Wilhelm kam als erstes der sieben Kinder von Henriette Dorothee Charlotte Busch - eine stille, fromme und fleißige Frau - und Johann Friedrich Wilhelm Busch - Dorfkrämer von Beruf und ein gewissenhafter sowie nie zärtlicher Vater - am 15. April 1832 zur Welt. Die Leitmotive ihrer Erziehung waren Genügsamkeit und Gehorsam. So gehörte auch körperliche Züchtigung dazu. Als mit der Geburt des fünften Kindes Wohnraum und Zuwendungsfähigkeit im Hause Busch noch mehr an ihre Grenzen stießen, wurde Wilhelm im Alter von neun Jahren zu seinem Onkel - Pastor Georg Kleine - geschickt, in dessen Familie er von diesem Zeitpunkt an lebte. Pastor Kleine lehrte seinem Neffen, Mensch und Natur detailliert zu betrachten und diese Beobachtungen zu Papier zu bringen, genauso wie er ihm die Dichtung nahe brachte. Diese neuen Lebensumstände lieferten Inspiration und Vorlage für "Max und Moritz".