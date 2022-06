Wilhelm Busch Glossar

Kant, Immanuel (1724-1804)

Prägte wie wohl kein Zweiter die deutsche Philosophie des 19. Jahrhunderts. Kants Analysen und Theorien zu einem Neuentwurf des Denkens und des sittlichen Handelns des Menschen gipfeln in den ersten drei seiner berühmten kritischen Schriften. Mit der "Kritik der reinen Vernunft" (1781) sollte die Aufklärung endlich durch eine Verbindung von Empirismus und Rationalismus überwunden werden. In der "Kritik der praktischen Vernunft" (1788) stellt er den "kategorischen Imperativ" auf, der besagt, dass die Freiheit des Einzelnen nur von der Freiheit des Nächsten begrenzt wird. In der 1790 erschienenen "Kritik der Urteilskraft" setzte Kant sich mit den Grundsätzen des Schönen und Erhabenen in Natur und Kunst ebenso auseinander wie mit dem Prinzip der Zweckmäßigkeit in allem Lebenden.