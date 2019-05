Download-Service Einsatz im Unterricht

Lehrplan für das bayerische Gymnasium

7. Jahrgangsstufe

Musik

Mensch und Musik in der Barockzeit

Die Barockzeit steht am Anfang eines Überblicks über die Epochen der europäischen Musikgeschichte, der sich bis zum Ende der gymnasialen Mittelstufe erstreckt. In organischer Fortsetzung der Komponistenportraits der vorhergehenden Jahrgangsstufen werden zwei Komponisten des Barock als führende Vertreter ihrer Zeit vorgestellt.

- Verbindung barocker Musik mit dem musikalischen Umfeld der Schüler

- kulturgeschichtliche Querbezüge, z. B. Städte barocker Kultur

- Georg Friedrich Händel: Musik für das Theater; Johann Sebastian Bach: Musik als Gotteslob

Hinweis: Als dritter Komponist im Barockbunde bietet sich neben Bach und Händel Vivaldi an, der als erster oder letzter der drei besprochen werden kann, da er beispielhaft sowohl Theater- als auch Kirchenkomponist war. Entweder kann man von ihm ausgehend zu den beiden deutschen Komponisten überleiten oder - vielleicht die spannendere Option - anhand seiner Person und seines Wirkens zeigen, wie sehr im Barock Kirche und Theater noch eine ähnliche Musiksprache verwendeten und nicht nur im Künstlerischen näher verwandt waren, als dies heute der Fall ist - so kann man mit dem 'Superstar' Vivaldi den Bogen zurück in die Gegenwart schlagen.