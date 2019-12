Download-Service Einsatz im Unterricht

Während die Schülerinnen und Schüler den ersten Teil der Radiosendung anhören, notieren Sie sich auf dem Arbeitsblatt, welche Erlebnisse Fontane nachhaltig so prägten, dass sich diese Themen später in seinen Romanen wiederfinden. Welche Romane, die auch in der Sendung erwähnt werden, tragen autobiographische Züge? Die Ergebnisse werden anschließend im Plenum vorgestellt und besprochen