Download-Service Einsatz im Unterricht

Lehrplan für die bayerische Mittelschule

Deutsch 9. Jgst.: Zugang zu literarischen Texten finden: Ausgewählte Texte kennen lernen, Handlungen und Handlungsmotive möglichst selbstständig erkennen, Informatio­nen über Autor und zur Entstehungszeit des Textes für das Verständnis heranziehen, wesentliche textsortentypische sprachliche Mittel erkennen, untersuchen und in ihrer Wirkung erfahren.

Literarische Formen: epische Kleinformen, z.B. Kurzgeschichte, Erzählung, Satire.

Die Novelle wird nicht explizit aufgeführt, kann aber in Abgrenzung zur Kurzgeschichte sicher gewinnbringend hinzugezogen werden.



Lehrplan für die bayerische Realschule

Deutsch 9. Jgst. (in der 8. Jgst. bereits Begegnung mit literarischen Kleinformen). Poetischer Realismus: Beispiele aus der epischen Literatur in Auszügen und Inhaltszusammenfassungen oder als Ganzschriften, z.B. Droste-Hülshoff, Fontane, Keller, Raabe, Stifter, Storm. Naturalismus: Reaktionen auf gesellschaftliche und technische Entwicklungen am Beispiel eines Werkes von G. Hauptmann in Auszügen und einer Inhaltszusammenfassung oder als Ganzschrift. Die Novelle eignet sich hier sowohl inhaltlich wie formal als literarische Form.



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

Neubegegnung mit der Gattung - Novellendefinition.

Epochenbezug: Ihre Lesefertigkeit und Leseerfahrung vertiefen die Schüler, indem sie sich mit Sachtexten sowie literarischen Texten vom 19. Jh. bis zur Gegenwart beschäftigen.

Berücksichtigung von Gattungsmerkmalen und gattungsspezifischen Gestaltungsmitteln beim Erschließen: Erzählverhalten und seine Funktion herausarbeiten; Novelle und Kurz­geschichte unterscheiden; den Konflikt und seine dramatische Gestaltung untersuchen; Figuren, Figurenkonstellation und Redeformen analysieren.