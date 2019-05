Die Poesie heilt alle Wunden Einsatz im Unterricht

Lehrplan für bayerische Mittelschulen

Deutsch 9. Jgst.: 9.2.3 Zugang zu literarischen Texten finden: Ausgewählte Beispiele literarischer Texte kennen lernen, Handlungen und Handlungsmotive möglichst selbstständig erkennen, Informationen zum Autor und zur Entstehungszeit des Textes für das Verständnis heranziehen, wesentliche textsortentypische sprachliche Mittel erkennen, untersuchen und ihre Wirkung erfahren, z. B. sprachliche Bilder erklären und zeichnerisch umsetzen. Literarische Formen: Gedichte, z. B. Natur- und Erlebnislyrik



Lehrplan für bayerische Realschulen

Deutsch 8. Jgst.: 8.4 Einblick in die Literaturgeschichte gewinnen: Bezug zwischen Autor/Autorin, Text und Lebensumständen an einem weiteren geeigneten Beispiel aus dem 18. oder frühen 19. Jahrhundert

Deutsch 9. Jgst.: 9.4 Einblick in die Literaturgeschichte gewinnen: Romantik - Gefühle, Träume, Fantasien, v. a. in der Lyrik

Deutsch 10. Jgst.: 10. 4 Einblick in die Literaturgeschichte und in aktuelle literarische Entwicklungen gewinnen: Beispiele aus der Lyrik des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart (z. B. expressionistische Lyrik), motivgleiche Lyrik



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

Deutsch 11. Jgst.: 11.4 Sich mit Literatur und Sachtexten auseinandersetzen - Literatur der Romantik: Begreifen der Grundkonzeption der Romantik: idealisierendes Geschichtsbild, Absolutsetzung des Subjekts und daraus resultierende Gefährdung, Blick nach Innen, Entgrenzung; Verstehen der poetologischen Grundlagen: Vision der Universalpoesie, Ideal der Volksdichtung; Universalgenie, Thematisieren des Naiven, Sicht und Funktion der Natur; Symbol und Chiffre; romantische Ironie; Kennen und Interpretieren von literarischen Werken der Romantik bzw. von literarischen Werken zwischen Klassik und Romantik: Eigenständigkeit und Epochenbezug