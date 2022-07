E.T.A. Hoffmann Glossar

Bonaparte, Napoléon (1769-1821)

Staatsmann und Feldherr, General der französischen Revolutionsarmee, erster Konsul der Französischen Republik und von 1804-15 Kaiser der Franzosen. Napoléon I. erwirkte die Abdankung des deutschen Kaisers Franz II. und das Ende des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. In der Schlacht bei Jena und Auerstedt 1806 besiegte er die preußischen Truppen und wanderte in Berlin ein. Im Frieden von Tilsit 1807 musste Preußen die Hälfte seines Staatsgebiets an Napoléon abtreten.