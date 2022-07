Das Haiku Glossar

Rilke, Rainer Maria (1875-1926)

"Eine in ihrer Kleinheit unbeschreiblich reife und reine Gestaltung" – so umschrieb Rainer Maria Rilke 1920 das Wesen der Haiku-Lyrik. Er selber dichtete aber bloß drei Haiku (vier mit dem Spruch auf seinem Grabstein), was vermutlich an seiner intensiven Arbeit an den "Duineser Elegien" und den letzten "Sonetten an Orpheus" lag, bevor 1923 seine Leukämie ausbrach. Zu den bekanntesten Werken Rilkes zählen außerdem "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" und seine "Dinggedichte".