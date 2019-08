radioWissen-Buch und CD-Edition Die ganze Welt des Wissens

"Damit die Welt einen Sinn bekommt!" Seit jeher sucht der Mensch nach religiöser Orientierung - in archaischen Religionen und im Schamanismus, in den großen Buchreligionen und in den indischen und fernöstlichen Glaubens- und Denksystemen wie Buddhismus, Hinduismus, Schintoismus und den Lehren des Konfuzius. Begleitend zur radioWissen CD-Edition "Die ganze Welt des Wissens" ist im Lutz Garnies Verlag das Buch "Religion - Die großen Welt- und Naturreligionen" erschienen. Das Buch ergänzt die Hörbuch-Beiträge der CD-Edition mit reichen Bildern, Karten und Infokästen.