Neue CD-Edition von radioWissen Sexualität - Liebe - Begehren

Zwei Millimeter ist er klein, der Penis eines Hamsters - für seine Zwecke völlig ausreichend. Aber warum ist es überhaupt nötig, sich durch Sex fortzupflanzen? Schließlich ist Sex ziemlich kompliziert. Allein schon die Partnerwahl kostet viel Energie. Worin liegt denn überhaupt das Geheimnis der Partnerwahl? Warum tut Liebeskummer so weh? Was ist eine Wut-Erektion? Warum hat die Prostitution gerade in der Renaissance ein Riesengeschäft gemacht? Was verstehen Wissenschaftler unter dem "romantischen Elend" und wie haben sich Liebe und Eros im Laufe der Zeit geändert? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert die neue CD Box von radioWissen.

"Nach dem enormen Erfolg unserer ersten beiden Wissensboxen haben wir unsere Schatztruhe geöffnet und Highlights aus unserem reichen Repertoire herausgeholt. Damit präsentieren wir 19 unserer besten Sendungen zu einem heißen Thema, das niemanden kalt lässt. Kenntnisreiche Autorinnen und Autoren, bekannte Sprecherinnen und Sprecher und erfahrene Regisseurinnen und Regisseure gestalten die Beiträge zu einem Hörgenuss und Lernvergnügen." Susanne Poelchau, Redaktionsleitung Wissen und Forschung

Die Wissensbox erforscht die weibliche und die männliche Sexualität, sie nimmt den Körper genau unter die Lupe, bricht das eine oder andere sexuelle Tabu und begleitet die Liebeslust durch die letzten Jahrhunderte.

Eine erstklassige Auswahl aus dem Radioprogramm für Fans von radioWissen und all die, die es noch werden können.

Die Wissensbox ist im Hörverlag erschienen.