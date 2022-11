Am 16. November 2022 ‚Mitmischen! Bayern macht Programm‘

zu welchem Thema haben Sie sich schon immer einen radioWissen Beitrag gewünscht? Um welche Fragen sollten wir uns bei radioWissen kümmern? Ihre Vorschläge können Sie uns bis zum 15.11.22 per Mail an radiowissen@br.de schicken. Die am häufigsten gewünschten Themen werden am 16.11.22 in unserer Sendung zwischen 9.05 und 10 Uhr bekanntgegeben. Daraus können dann neue Beiträge für unser radioWissen-Programm entstehen.