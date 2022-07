Sommer-Reihe "Reden wir über unsere Gesellschaft"

Unsere Reihe „Reden wir über unsere Gesellschaft“ war im letzten Jahr geprägt von Bundestagswahlen und Corona-Pandemie. Wir konnten so unterschiedliche Menschen wie den Manager Joe Kaeser, die ehemalige Profiboxerin Regina Halmich oder den Philosophen Julian Nida-Rümelin für ausführliche Gespräche gewinnen, in denen sie ihre ganz persönliche Sicht auf unsere Gesellschaft mit uns geteilt haben. 2022 erleben wir einen Krieg in Europa, der zu den beiden großen Krisen unserer Zeit – Klimawandel und Pandemie – noch dazu kommt.