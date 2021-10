Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wilde Schafsjagd

Wer sich ein bisschen in der Dramaturgie auskennt, der weiß, welche Kraft und Spannung durch das Zusammentreffen zweier an sich unvereinbarer Dinge entsteht. Die heutige Geschichte beginnt in Madrid, wo alljährlich Ende Oktober ein paar hundert Schafe mitten durchs Stadtzentrum getrieben werden. Madrid: stolze Metropole eines einstigen Weltreichs, glitzernde Hochhausfassaden, spanische Grandezza und die überbordenden Paläste der Jahrhundertwende. Wo der Bauunternehmer Florentino Perez einem Sonnenkönig gleich die exzessiv bezahlten Fußballspieler von Real wie Marionetten tanzen lässt.