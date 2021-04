Ende der Welt - Die tägliche Glosse Zweifacher Abpfiff

In der Spanischen Liga musste ein Schiedsrichter eine bereits abgepfiffene Partie nochmal für einen Minute anpfeiffen. Das richtige Ende zu finden ist also selbst im Fußball gar nicht mehr so einfach. Roland Söker entdeckt da Parallelen zu Politik und Pandemiebekämpfung.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Selbst diese alte Fußballweisheit des ehemaligen Bundestrainers Sepp Herberger gilt heute nicht mehr uneingeschränkt. Es gibt Fälle, da ist nach dem Spiel unverhofft noch mittendrin: In der spanischen Liga wurde die Partie zwischen FC Sevilla und FC Granada vom Schiedsrichter nach 90 Minuten plus drei Minuten Nachspielzeit abgepfiffen. Da derselbe Schiedsrichter aber zuvor vier Minuten Nachspielzeit angekündigt hatte, wurden die zum Teil bereits in die Umkleidekabinen entschwundenen Spieler wieder zurück ins Stadion geholt, um die Minute ordnungsgemäß nachzuholen. Erst dann folgte der zweite und endgültige Abpfiff. Jedenfalls vorerst. Denn das Fußballspiel in der spanischen Liga steht geradezu symbolhaft dafür, dass es heute nicht mehr so einfach ist, wie zu Sepp Herbergers Zeiten, das richtige Ende zu finden.

Das gilt ja zum Beispiel auch für Pandemiemaßnahmen, die scheinbar endlos dahinwabern. Dauernd kündigt einer unserer gewählten Schiedsrichter noch eine kurze intensive Nachspielzeit an und pfeifft schon mal beherzt in seine Trillerpfeife. Klingt halt gut, so ein deutlicher Abpfiff. Nur irgendwie blöd, wenn man anschließend doch gleich wieder eingestehen muss, dass doch noch einige Monate Nachspielzeit nötig sind. Weil sich der angestrebte Zeitpunkt „Nach der Pandemie“ eben nicht herbeipfeiffen lässt, wenn man noch mittendrin ist.

Auch im Kampf um das Kanzleramt soll es Spieler geben, die selbst der Abpfiff durch den Bundesvorstand der großen Schwesterpartei nicht davon abhält, das eigentlich beendete Spiel völlig ungerührt selbst wieder anzupfeiffen und sogar munter in den Lauf des eigenen Mannschaftskapitäns zu grätschen, der gerade mal anfangen wollte, weitere Tore der Gegenmannschaft in den grünen Trikots zu verhindern.

Ja, das richtige Timing spielt schon eine nicht ganz unbedeutende Rolle beim gekonnten Einsatz der Trillerpfeife

Ja, das richtige Timing spielt schon eine nicht ganz unbedeutende Rolle beim gekonnten Einsatz der Trillerpfeife. Der Anpfiff des neuesten James Bond Films wurde zum Beispiel schon so oft verschoben, dass einige Szenen bereits nachgedreht werden mussten, weil die dort promoteten Handys und Autos bereits veraltet sind. Gutes Product-Placement hat viel mit Timing zu tun. Und eine Marketingabteilung, die den Abpfiff eines Produktes nicht gehört hat, ist ungefähr so hilfreich wie eine Partei, die einen Politiker nach mehrfachen Abpfiff nochmal in die Verlängerung schickt. Sepp Herbergers Weisheit macht eben nur dann Sinn, wenn alle denselben Pfiff hören … und dann auch aufhören zu spielen!

Das war es noch nicht ganz, das heutige Ende der Welt. Ich bekomme grade den Hinweis, dass noch 20 Sekunden der Nachredezeit übrig sind. Das reicht gerade noch für den Hinweis, dass die Spielminute nach dem Abpfiff am Ergebnis der Partie Sevilla gegen Granada nichts mehr geändert hat.