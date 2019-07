Ende der Welt - Die tägliche Glosse Zurück aus dem Urlaub

Was ist das schlimmste am Urlaub? Aus dem Urlaub zurückkommen. Besonders dann, wenn sich die Mitmenschen, Nachbarn, Kollegen nicht an die einfachsten Regeln des sozialen Miteinanders halten. Denn was muss man sagen zu einem Rückkehrer? „Mensch siehst Du erholt aus!“. Und wer hält sich daran. Keiner. Eine Leidensgeschichte von Martin Zöller.

Für die merkwürdigsten Dinge im Leben gibt es ja genaue Anleitungen. Zum Beispiel konnte ich kürzlich die Wartezeit in der Münchner U-Bahn dazu nutzen, einen freundlichen MVG-Mitarbeiter zu fragen, warum man eigentlich nicht mit Gummistiefeln Rolltreppe fahren darf. Die Antwort: Durch die Reibung des Gummistiefels am vorbeirauschenden Rolltreppenrand könnte sich die Sohle erhitzen, weich werden und in den Spalt gezogen werden – und der Fuß gleich mit, was man sich nicht vorstellen möchte. Deshalb habe ich beschlossen, nie mit Gummistiefeln Rolltreppe fahren und sicherheitshalber auch nie mit einem Känguru, zähneputzend oder hemdenbügelnd. Ich werde zeitlebens so harmlos Rolltreppe fahren, wie möglich: links gehen, rechts stehen. Aus.

Anders als für den Gebrauch der Rolltreppe fehlen für viele Dinge im Leben aber auch Anleitungen. Zum Beispiel für den Umgang mit Nachbarn und Kollegen, die aus dem Urlaub kommen, was gerade jetzt in der Dauerurlaubszeit zwischen Mai und September sehr wichtig wäre. Der ideale Kollege sagt zum Beispiel: „Komm erstmal in Ruhe an!“ oder „Keine Sorge, war eh nix los!“ oder „mach doch einfach nächstes Jahr noch eine Woche länger!“. Und der ideale Nachbar sagt: „Ich hab gern die Post rausgeholt – und gestaubsaugt hab ich auch!“

Bei uns war es aber etwas anders. So überraschte uns unsere Nachbarin nach zwei Wochen Italienurlaub – das Auto war noch nicht ganz ausgepackt - mit einem fröhlichen „Ah, seid ihr wieder da!“ um dann gleich hinterherzuschieben: „Braun seid ihr aber nicht geworden!“ Man muss kein Videoschiedsrichter oder Sensibelchen sein, um den Spruch als Blutgrätsche zu erkennen. Ein Profifußballer, der dafür vom Platz gestellt würde, würde im Fernsehen später sagen: „Da kann ich nicht meckern über rot, das war von hinten in die Beine, sorry, tut mir leid!“

„Braun seid ihr aber nicht geworden.“

Denn wozu bitteschön macht man Urlaub, fährt hunderte Kilometer, schläft nach italienischem System unter Bettlaken, wozu holt man den Kindern das Eis aus dem Meer, schmiert sich mit sandiger Sonnencreme ein, wenn nicht für dies: die ersten überraschten, schmeichelnden Sätze von Nachbarn und Kollegen. Für Sätze wie: „Oh seht ihr super aus“ oder „Mensch, man sieht, dass ihr erholt seid!“ oder „Ich hätte Euch ja fast nicht erkannt“. Genau, dafür machen wir ja Urlaub.

Stattdessen also ein herzerfrischendes „Braun seid ihr aber nicht geworden.“ Die Nachricht eines Vulkanausbruchs im Vorgarten hätte uns nicht schwerer getroffen. Also: Wer sagt uns bitte etwas wie „Ja mei schauts ihr super aus?“.

Sie?

Danke!

Denn Urlaub macht man ja nicht zum Spaß.