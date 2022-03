Ende der Welt - Die tägliche Glosse Zum Ehrentag ein Södigramm

Und wer verschmäht schon einen Brief, auf dem der Absender „Bayerische Staatskanzlei“ steht? Könnte ja was Bedeutungsvolles sein: „Sehr geehrter Herr Zametzer, in Anerkennung ihrer heldenhaften Verdienste um den Bayerischen Humor übersenden wir Ihnen beiliegenden Verrechnungsscheck“. Dass so ein Brief jemals wirklich reinflattern wird, ist nicht wahrscheinlich. Post vom Franz-Josef-Strauß-Ring 1 in 80539 München kann aber trotzdem kommen. Persönliche Glückwünsche. Vom Ministerpräsidenten höchst selbst. Ein Södigramm. Zum runden Geburtstag. Oder zum Ehejubiläum. Auch wenns noch dauert: mit dem Siebzigsten geht’s los – oder mit der Sechzigsten, der diamantenen Hochzeit. Je nachdem, was früher eintritt.