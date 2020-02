Ende der Welt - Die tägliche Glosse Zu viele Nullen

Der Zahlenraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2020. Dies sind die Abenteuer der Zahlenästheten, die unterwegs sind, um fremde Galaxien zu erforschen, neue Zahlen und neue Dimensionen. Eine Geschichte, die mindestens bis in die Eiszeit zurückreicht und mit dem Bedürfnis begann, Schäfchen zu zählen. Also, nicht des besseren Schlafes wegen, sondern der Vollständigkeit halber: Für jedes Herdenvieh ritzten unsere fellbehangenen Vorfahren einen Feuerstein-Strich in ihren Zählknochen. So wussten sie dann am Ende des Tages, wie viele Schäfchen vom Wolf gerissen oder entsprungen waren. Eiszeit-Bürokratie sozusagen. Eins, eins, eins, eins – hat man damals gezählt. Und wenn der Steinzeit-Buchhalter dann keine Lust mehr hatte, sagte er einfach: viele.

Kein Vergleich mit heute. Es gibt unendlich viele Zahlen zur Auswahl. Und unendlich viele Probleme damit. Schon allein die Frage: Ist unendlich eine natürliche Zahl? Ein heiteres Smalltalk-Thema auf Mathematiker-Partys – für den 0815-Bürger der Moment, gedanklich auszusteigen. Erst recht, wenn es um unsere nach-eiszeitliche Bürokratie geht: Mit völlig unnatürlich hohen Zahlen, für die kein Zählknochen mehr ausreicht, jonglieren Ämter und Politiker. Der EU-Haushalt: 170 Milliarden Euro. Der Bundeshaushalt: 360 Milliarden. Wie soll man sich diese Zahlen überhaupt noch vorstellen? Da würde unsereins lange in der Ecke stehen und eins und eins zusammenzählen.

Das Gefahrenpotential der Null hatten bereits Florenzer Kaufleute anno dunnemals erkannt

Und selbst Experten passieren Fehler. So hat ein Jobcenter in Nordrhein-Westfalen dieser Tage beinahe eine Überweisung von 10 Billionen Euro getätigt – an eine Schule im Rhein-Erft-Kreis. In Zählknochen umgerechnet: Würden die Striche für den Bundeshaushalt auf einen einzigen Zählknochen passen, so hätte besagte Schule im Rhein-Erft-Kreis jetzt fast 28 Zählknochen in ihrer Bank deponieren können. Diese großzügige Zuwendung war für einen einzigen Schüler gedacht, als Unterstützung für eine Klassenfahrt. Wie es passieren konnte, dass an die ursprünglichen 100 Euro plötzlich elf Nullen mehr angehängt waren – das befindet sich derzeit im Klärungsprozess.

Das Gefahrenpotential der Null hatten bereits Florenzer Kaufleute anno dunnemals erkannt. Sie sind sogar so weit gegangen, die Zahl Null zu verbieten. Doch sind wir mal froh, dass das keine Schule gemacht hat. Denn was wäre das schöne Jahr 2020 ohne die Null? Längst nicht so rund. Und um einige zahlenästhetische Hochzeitstermine ärmer: Null zwei, null zwei, zwei Null, zwei Null. Zwei Null, Null zwei, zwei Null, zwei Null. Oder gar: eins zwei, null zwei, zwei Null, zwei Null – etwas ausgefallener, dafür am Tag der Umarmung. Versöhnlicher geht es doch gar nicht.