Ende der Welt - Die tägliche Glosse Zu spät trotz Update

Früher kam ein Paket einfach irgendwann an. Heute wird die Lieferung zu einem bestimmten Zeitpunkt angekündigt – und nicht selten mehrfach auf einen anderen Zeitpunkt verschoben. Alles in Echtzeit, aber vom Ergebnis her irgendwie sinnlos, findet Roland Söker.

Es sorgt ja immer wieder für Erheiterung, dass die Deutsche Bahn ihre Züge gern in umgekehrter Wagenreihung einfahren lässt. Das ist aber mittlerweile so alltäglich, dass die Bahn sich nun eine neue Variante einfallen lassen hat: Bei meiner Rückreise aus den Osterferien erschien tatsächlich auf der Bahnsteig-Anzeige der Hinweis, dass der folgende Zug nicht, wie angekündigt, in der umgekehrten sondern nun doch in der ursprünglich geplanten Wagenreihung einfahren wird. Im Falle einer Ansage wäre das ein tolles Beispiel für eine im Bayerischen ja übliche doppelte Verneinung gewesen, wenn sich die Situation nicht im Hamburger Hauptbahnhof zugetragen hätte.

Also jetzt mal zur Klärung: Dieses Ende der Welt ist kein Bahn-Bashing. Ich fahre Zeit meines Lebens sehr gerne mit dem Zug und bin – im wahrsten Sinne des Wortes über weite Strecken mit dem Service ganz zufrieden. Mein Sohn ist sogar regelrecht begeistert seit die Deutsche Bahn ihre Werbegeschenk-Spielzeugzüge „Der kleine ICE“ endlich an die Spurweite der Brio-Bahn angepasst hat. Es tut sich also etwas! Nur geht manchmal der Fortschritt in eine für mich etwas irritierende Richtung: Durch die Vorzüge der digitalen Informationsvermittlung gerät nämlich das eigentliche Ziel zuweilen aus dem Blick.

Bei der besagten Bahnfahrt kam der Zug wegen einer Umleitung nämlich eine Dreiviertelstunde später an, als im Fahrschein angegeben. Die Zugansage lautete aber: Wir erreichen planmäßig München. Auf meine Nachfrage bei der Zugbegleiterin, dass bei 45 Minuten Verspätung doch nicht von einer planmäßigen Ankunft die Rede sein könnte, entgegnete diese: Doch, es sei ja eine planmäßige Verspätung, über die ich vorab informiert wurde. Aus ihrer Sicht war die rechtzeitige Ankunft gar nicht mehr der Auftrag - sondern die rechtzeitige Information über die nun planmäßige Verspätung.

Irgendwie frustriert, aber bestens informiert!

Dieses Prinzip begegnet mir in letzter Zeit öfter. Bei meiner letzten Lieferung eines Paketdienstes wurde mir nacheinander dreimal eine aktualisierte voraussichtliche Lieferzeit angekündigt: Zunächst Montag zwischen 18.03 und 20.07 Uhr, dann Dienstag zwischen 11.17 und 12.39 Uhr und am Ende am Dienstag zwischen 13.29 und 14.19 Uhr. Das Paket kam dann am Dienstag um 12.55 Uhr an. Alles war ok. Ich frage mich nur, was an den häufigen Korrekturen nun besser war, als die vordigitale Aussage: Kommts heut nicht, kommts morgen ...?

Ich habe den Eindruck, die Informationen eilen dem realen Leben mittlerweile derart voraus, dass Züge und Pakete einfach nicht mehr hinterher kommen. Zu spät trotz Update. Irgendwie frustriert, aber bestens informiert!