Ende der Welt - Die tägliche Glosse Zu schön, um krank zu sein

Sind schöne Menschen gesünder als die, die auf keinem Beauty-Wettbewerb brillieren würden? Caro Matzko wagt im Ende der Welt einen kritischen blick in den Spiegel und liest noch mal genauer nach was die Studie aus Texas besagt.

Das ist sie endlich, die Studie, die Bewegung in sprachlose Beziehungen und ritualisiert vor sich hin miefende Familienfeste bringen kann: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Texas Christian University wollen herausgefunden haben, dass schöne Menschen besser gegen eine Corona-Infektion geschützt sind. Bäm! Und schon geht die Diskussion los: Wie war das im Januar? Onkel Achmed hats nicht gekriegt, Tante Özlem dagegen schon. Ist sie jetzt also schiacher als er? ha ha ha. Achmed lach ned. Schauen wir uns lieber an, was genau untersucht wurde.

Für die Studie wurden Blutproben von 159 Frauen und Männern entnommen, um zu ermitteln wie viele weiße Blutkörperchen darin enthalten sind – ein Indiz für ein besonders flottes Immunsystem. Dann wurden die Studienteilnehmer ohne Makeup und mit neutralem Gesichtsausdruck auch noch fotografiert und knapp 500 Proband*innen durften beurteilen, welche Gesichter sie besonders schön finden.

Moment, liegt Schönheit nicht im Auge der Betrachterin? Nicht in der Wissenschaft. Darum wurden für die Kategorie „schön“ Attribute formuliert: klare Haut, markante Wangenknochen, helle Augen, volle, rote Lippen und ein durchschnittliches und symmetrisches Gesicht. Und siehe da – all jene, die besonders klar, markant, voll und symmetrisch beurteilt wurden, hatten wohl auch besonders gute Immunsystemwerte. Wobei interessanterweise Frauen eher die Männer schön fanden, die besonders viele Killerzellen aufwiesen. Und Männer wiederum eher die Frauen, die einen niedrigeren Killerzellen-Level anbieten. Denn weniger Killerzellen bedeutet mehr Östrogen was bingobongo gut fürs Babymachen ist. Heißt das jetzt, dass wir allesamt ferngesteuerte Sklaven des Biologismus sind? Und es uns unterbewusst immer nur um das Leben in der Horizontalen geht? Selbstverständlich. Geben Sie es ruhig zu! Wir sind ja unter uns.

Unklar ist auch: Wenn Alter und Schwerkraft an der Symmetrie zerren, wird dann auch das Immunsystem schwacher?