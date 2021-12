Ende der Welt - Die tägliche Glosse Zeit für die Weihnachtsfrauen

Liebe Mitschwestern und Mitbrüder, wobei eigentlich liebe Mitschwestern. Ich verkündige euch heute eine frohe Botschaft. Auf dem Weg zur Gleichberechtigung kommen wir dieses Weihnachten einen großen Schritt voran. Denn es herrschen gerade nicht nur Lieferengpässe bei Spielsachen und Fahrrädern, sondern auch bei Weihnachtsmännern. Davon gibt es gerade viel zu wenige. Grund dafür ist, wie bei allem im Moment, natürlich Corona. Denn so ein Weihnachtsmann ist ja traditionell männlich, älter und idealerweise übergewichtig. Und das ist natürlich in einer Horde strahlender aber doch oft ungeimpfter Kinder nicht gut. Daher wollen immer weniger Männer Weihnachtsmänner sein.

Also liebe Mitschwestern, lasst euch einen Bart wachsen, zieht einen roten Mantel an und erobert das Weihnachtsfest. Bringt den Kindern die Geschenke. Was im Übrigen auch nur fair ist. Oder wer besorgt bei euch zu Hause die Weihnachtsgeschenke? Mmmh, macht das der Mann in der Familie? Oder doch die Frau?