Ende der Welt - Die tägliche Glosse Zehn Jahre Kim Jong Un – Lachen verboten!

Seit zehn Jahren ist Kim Jong Un nun Herrscher über Nordkorea. Und während in dem abgeschotteten Land mehr denn je Hunger, Staatsterror und Unterdrückung regieren, wähnen sich in Deutschland Corona-Leugner und Impfgegner in einer Diktatur. Eine Glosse von Michael Zametzer.

Wer heutzutage unkompliziert mit Neonazis, Gewaltfantasten und Umsturzfetischisten durch eine deutsche Innenstadt laufen möchte, der vertraut bekanntlich auf den Nachrichtendienst „Telegram“. Und in diesem Hauptabwasserkanal des konzentrierten Irrsinns sind mittlerweile auch wichtige Sicherheitshinweise für die Teilnehmenden zu lesen. So wird bei Demos gegen die Corona-Maßnahmen vor einer zwangsweisen, heimlichen Beimpfung gewarnt: Durch Regierungsflugzeuge, die das Vakzin mittels Aerosol über den Schwurblerköpfen versprühen sollen. Deshalb auch die dringende Bitte, beim gemeinsamen Spazieren und Randalieren einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um sich vor der hinterhältigen Tröpfchen-Immunisierung durch die Scholz-Diktatur zu schützen.

Ältere Semester mögen sich beim Betrachten dieser sogenannten „Spaziergänge“ an alte BRD-Zeiten erinnert fühlen. Was hat der brave Bundesbürger da dem gammeligen, dauerstudierenden, Bundeswehrparka tragenden, aber kriegsdienstverweigernden Querulanten am Rande der Anti-Pershing-Demo einst entgegengebrüllt: „Dann geh doch rüber!“ Wobei mit „rüber“ das damalige sozialistische Arbeiter- und Bauernparadies, die DDR, gemeint war. Sollte heißen: Wenn du richtige Diktatur erleben willst, dann geh doch rüber.

Und auch heute sarkastelt es ja immer wieder gern aus den Reihen der Vernunftbegabten, dass all die Krawallflaneure, die heute Corona-Diktatur und Söder-Regime schreien, doch bitte mal „rüber gehen“ mögen. In eine echte Diktatur. „Geh doch rüber“, das hieße zwar in Schweinfurt ja rein geografisch immer noch: nach Deutschland. Aber schon im äußerst östlich gelegenen Görlitz hieße „Geh doch rüber“ ja schon fast: Nordkorea! Geografisch.

Aber seit heute darf wieder gelacht werden

Dort gehen heute übrigens elf Tage Staatstrauer zu Ende, angeordnet zum zehnten Todestag von Kims Vater und Vorgänger im Diktatorenamt, Kim Jong-Il. Elf Tage lang Geburtstagsfeierverbot, Beerdigungsfeierverbot – und Lachverbot. Aber seit heute darf wieder gelacht werden. Fragt sich nur, worüber?

Nun sind nach allem, was wir im goldenen Westen so aus dem steinzeitstalinistischen Reich hören, Demonstrationen gegen Coronamaßnahmen nicht das beherrschende Thema. Und „Rocket Man“ Kim Jong Un, der seit nun genau zehn Jahren das Zepter des Grauens, der Gewalt und des Terrors schwingt, weiß genau, dass sein Überleben nicht von einer Corona-Booster-Impfung abhängt - sondern vom nuklearen Fußabdruck, den er in der Welt hinterlässt.