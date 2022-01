Ende der Welt - Die tägliche Glosse Zahme Zwiebeln

Eine Zwiebel ohne Tränen, ist das nicht so wie ein Winter ohne Schnee? Eine Bahn ohne Verspätung? Ein Politiker ohne Sprechblasen? Oder wie Gerhard Polt es mal so bündig formuliert hat: Braucht's des? Schwierige Frage. Zumindest ist die zurückhaltende Zwiebel nicht sinnloser als die geschmacklose Paprika oder die kernlose Weintraube. Heute zählt das Mundgefühl nun mal mehr als der Vitamingehalt. Und nachdem man eigens für die Zubereitung von Sandwiches die saftarme Tomate entwickelt hatte, war doch klar, wo die Reise hingeht: in Richtung farblose Beete.

In einer Zeit, die uns den Ohrenschmalzentferner und den Döner aus der Dose beschert hat, in der man sich tagsüber einen USB-Mini-Kühlschrank in den Computer stöpselt und sich abends in die zusammenfaltbare Kunststoff-Badewanne stellt, in so einer Zeit ist die Erwartungshaltung an den menschlichen Erfindergeist ins schier Unermessliche gestiegen: Wann kommt sie denn nun, die freiwillige Impflicht, liebe FDP?