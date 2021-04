Ende der Welt - Die tägliche Glosse Zahlenakrobatik

Kürzlich sollte ich in das neue Freundinnenbuch meiner Tochter schreiben. Name, Adresse, Größe, Gewicht das ging ja noch alles, Lieblingsesse kein Problem, aber bei der Lieblingszahl wurde es schon schwieriger.

Haben sie eine Lieblingszahl? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Was unterscheidet beispielsweise die 12 von der 35? Ist 12 schöner als 35, oder umgekehrt? Sind einstellige Zahlen besser als zweistellige oder dreistellige? Die meisten Menschen haben als Lieblingszahl übrigens eine ein oder zweistellige Zahl. Oder kennen sie jemanden, dessen Lieblingszahl die 56 379 ist? Nein.

Also ich mag grundsätzlich gerade Zahlen lieber als ungerade. Mir gefällt die 6 besser als 7 oder 5. Gut das könnten wir jetzt tiefenpsychologisch analysieren, ich bin da vielleicht eher die Teamplayerin? Und eine ungerade Anzahl von Menschen funktioniert oft nicht so gut. Bei drei Leuten ist ja einer oder eine zu viel. Aber vielleicht ist das auch sehr tiefenpsychologisch.

Wenn man Menschen nach ihrer Lieblingszahl befragt und das haben diverse Institute immer wieder getan, gibt es ganz unterschiedliche Antworten. Jugendliche mögen zum Beispiel gerne die Zahl 18. Warum? Naja, weil man mit 18 vermeintlich erwachsen ist und alles darf. Wobei beide Annahmen nicht stimmen, aber darum geht es ja gerade nicht. Andere finden zum Beispiel, dass die zwei eine gute Zahl ist. Klar weil doppelt hält einfach besser. Man denke nur an doppelseitiges Klebeband, an Doppelkorn oder Doppelherz.

Je mathematischer man übrigens bewandert ist, desto beliebter werden Primzahlen, als Lieblingszahlen

Je mathematischer man übrigens bewandert ist, desto beliebter werden Primzahlen, als Lieblingszahlen. Weil die ja dadurch, dass sie nur durch 1 und sich selbst teilbar sind, einzigartig sind. Das kann man so sehen, muss man aber nicht. Ich würde die 8 der 17 vorziehen. Nicht weil ich noch jugendlich bin – außer im Herzen – sondern weil ich die 8 optisch schön finde. Sie ist so rund und in sich endlos. Nicht wie die sieben, die ist eckig und kantig und zackig. Wobei bei der Wahl der Lieblingszahl für wenige Menschen die Ästhetik zählt, sondern überwiegend ihr Geburtsdatum.