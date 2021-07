Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wundersame Weinwelt

Betrachten wir, nur in Gedanken einmal, eine Weinprobe aus erkenntnistheoretischer Sicht. Eine Reihe von 12 unterschiedlichen Tropfen aus ein- und demselben Winzerhaus stellt, selbst wenn man den jeweiligen Schluck wie vorgeschrieben in den dafür vorgesehenen Auffangnapf zurückgibt, und ihn sich nicht einverleibt, hohe Ansprüche an Konzentration, Gedächtnis und Geschmacksempfinden. Und die Bewertung muss dann ja auch noch ergehen, entweder in jener blumig-blümeranten Terminologie, die den Unkundigen allein schon in die Flucht schlägt, oder in einer der unbarmherzigen Punkteskalen, deren erste die Weinwelt anscheinend dem US-Amerikaner Robert Parker verdankt, gebürtig aus Baltimore, Maryland. Parker, den viele automatisch für einen Briten halten, übrigens. Weil es so viele Briten gibt, die, ihrer weitgehend weinlosen Heimatländer überdrüssig, Ferienhäuser in Frankreichs Süden gekauft haben. Und dort lässt es sich trefflich zu höchster Kennerschaft emportrinken.

Während übrigens der Dachverband über den weltweit derzeit 403 „Masters of Wine“ tatsächlich in London seinen Sitz hat. Was Parker betrifft, so reicht seine Bewertungsskala hinauf bis zu schwindelerregenden 100 Punkten. Im Jahr verkostet Parker etwa 7500 Flaschen Wein. Das sind 20einhalb Flaschen am Tag, also ein selbst bei größeren Einladungen jeden Freitag- und Sonntagabend kaum zu bewältigendes Pensum.

Ein profilierter Tester verfügt wohl zwangsläufig wohl über ein gar nicht so kleines Team trinkfester Mitverkoster. Bei Parker sind es zehn, und hier können wir unserer Fantasie mal reichlich eingießen: Die Einstellungs- oder Bewerbungsgespräche müssen doch herrlich sein! Der Meister kredenzt ausschließlich von der Tabellenspitze, sozusagen, denn nur an derart Edlem kann die Nachwuchskraft das ganze Spektrum ihres Weinwissens entfalten. Und für danach stehen in schalldichten Einzelzimmern extrabreite Ausschlafbetten bereit.

450-tausend Kostproben bietet seine Website dem Vollabonnenten an

Wer als Profi unbedingt solo verkosten möchte, muss sich dann halt auf den in der Filmklamotte „Die Feuerzangenbowle“ sprichwörtlich gewordenen „wänzigen Schlock“ pro Bouteille beschränken, gefolgt von ausgedehntem Zungenrollen, Gaumenschmatzen, Ausspucken und hurtigem Urteil. Punkte sind natürlich schneller verteilt als umfängliche Tannin-Poesie verfasst, und der pragmatische Parker mag ans „multiple choice“-Verfahren in seiner Juristenausbildung gedacht haben, um die ganze Sache mal zu straffen angesichts der gekelterten Hektoliter vor sich.