Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wünsch dir was – Adventskalender

Und, wie war’s heute morgen? Wieder mal ‚the same procedure as last year‘? Na, als ihr das erste Türchen geöffnet habt! Ist doch schon immer was ganz Besonderes, dieser 1.Dezember. Der Adventskalender, tagelang hängt er schon da, die Säckchen an der Leine wölben sich vielversprechendst, aber nicht berühren! Man hört freilich durchaus von krümelmonsterartigen Teenies, die die 24 Fächer schon in der vergangenen Nacht ausgeräumt und vertilgt haben, was drinnen war. Da hängt nun das zerfledderte Ding.