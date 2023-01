Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wortungetüme und die Grundsteuer-Angst

Hippopotomonstrosesquipedaliophobie. Die Angst vor langen Wörtern. Wer die hat, sollte sich am besten nie darüber informieren, wie man das auch in kompliziert sagen kann. Hippopotomonstrosesquipedaliophobie. Ein Wort mit 36 Buchstaben. Da können selbst DIE Menschen glatt Angst bekommen, die bislang gar keine Angst gehabt haben vor Wortungetümen.

Wieso fürchten sich Menschen vor ihnen, vor den monströsen Verbal-Aneinanderreihungen in der deutschen Sprache? Eine Endlosschleife, in der man gefangen scheint. Ein unlösbares Problem. Eine Stolperfalle. Etwas, das einen daran hindert, den Stromanbieter zu wechseln, sich seine Versicherungsverträge nochmal genauer durchzulesen oder die Steuererklärung fristgerecht zu erledigen.

Es gibt kaum einen Ort, an dem sich Wort-Monster so gerne tummeln und so unfassbar wohlfühlen wie im bürokratischen Geraschel. Es herrschen geradezu optimale Lebensbedingungen in den Formularen des Finanzamtes: Trocken, karg und zäh. Hier findet man sie, besonders seltene Exemplare der deutschen Sprache, immer wieder neue Arten kann man dabei entdecken, die der unbedarfte Erstleser solcher Formulare mit seinem Feld-Wald-und-Wiesen-Wissen der Norm-Sprache erstmal studieren muss. Bergen diese Monster-Wörter Gefahren? Oder sind sie harmloser als sie auf den ersten Blick erscheinen?