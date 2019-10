Ende der Welt - Die tägliche Glosse Worauf Dänen jetzt abfahren

Die Dänen fahren jetzt auf dem Dach einer Müllverbrennungsanlage Ski. Eine geniale Idee, ein unbeliebtes Bauwerk zu einer Attraktion zu machen, meint Roland Söker. Er macht sich Gedanken, welche Bauwerke in Deutschland schon bald zu Event-Locations werden könnten.

Während die Leichtathletik-WM in Katar gerade vorgemacht hat, dass Leistungssport auch in der Wüste und fast ganz ohne Zuschauer geht, zeigt Dänemark nun, dass Skifahren heute ohne Schnee und vor allem ganz ohne Natur auskommt.

Ausgerechnet auf dem Dach einer Müllverbrennungsanlage wurde am vergangenen Wochenende ein Skigebiet mit dem Namen „Copenhill“ eröffnet. Auf grünen Matten kann man nun rasant die Dachschräge abfahren, Förderbänder und Sessellifte bringen einen da hoch, es gibt stilechte Randfichtenbepflanzung und unten bestimmt eine Apres-Ski-Poelser-Bude. Talwärts kann man ungewöhnliche Blicke auf den Öresund und im Hafen dümpelnde Segelboote genießen, bergauf verdunkelt der rauchende Schlot den Himmel und verhindert so zuverlässig die wintersportüblichen Sonnenbrände. Und sogar vom Wahrzeichen, der kleinen Meerjungfrau aus ist das Kraftwerk mit der rasanten Dachschräge gut zu sehen.

„Normalerweise hältst du dich von Müllverbrennungsanlagen fern – das soll bei dieser anders sein“, sagt der Architekt. Unbeliebte Gebäude zu Spielplätzen der Spaßgesellschaft und damit zu Attraktionen statt zu Schandflecken zu machen, das ist natürlich eine geniale Idee. Da könnte das dänische Beispiel für uns hier sehr inspirierend sein.

Neue Hochhäuser in München könnten zum Beispiel durch spektakuläre Kletterwände oder als Abflugrampe für urbanes Gleitschirmfliegen deutlich an Akzeptanz gewinnen. Hässliche Parkhäuser müssten nicht abgerissen werden, sie wären als mehrgeschossige Bolz-, Tennis- oder Squashplätze nachhaltig nutzbar. Oder auch Atomkraftwerke - Orte, die normalerweise hermetisch von der Öffentlichkeit abgeriegelt werden - könnten zu attraktiven Freizeitparks mutieren. Erst Kühlturm-Diving, dann Betonkuppelbouldern und anschließend noch zur Regeneration in den Abklingbecken-Whirlpool. Drumherum könnte mit Atomic Gardening dem beengten Urban Gardening ein modernes Gegenmodell entgegengesetzt werden.

Und auch im Politikbetrieb genutzte Gebäude könnten sich stärker öffnen

Und auch im Politikbetrieb genutzte Gebäude könnten sich stärker öffnen und damit die häufig beklagte Entfremdung zwischen Politikern und Wählern entgegenwirken. Die Berliner Reichstagskuppel hat ja eigentlich schon eine Indoor-Piste, vielleicht zu schmal für Skifahrer aber zum Downhill-Inlineskaten reicht es allemal. Ach ja, die Auffahrt zum Maximilianeum wäre auch Pistengeeignet. Talwärts blickt man auf die Isar, bergauf dann zu den Rauchschwaden, die während einer hitzigen Debatte aus dem Landtagssaal emporsteigen.

Das weit ausladende Dach der CSU-Parteizentrale wäre der ideale Treffpunkt der Kunstflugtaxi-Staffel unter der Leitung von Andi Scheuer. Das bootförmige Konrad-Adenauer-Haus könnte so wie es ist in den nahen Landwehrkanal geschoben werden und dort als behagliche Luxus-Wildwasserbahn für die Generation Ü70 fungieren - die verbleibende Glas-Umrandung wäre ein ideales Aquarium, in dem man gemeinsam mit lebenden Fossilien wie Quastenflossern Philipp Amthor tauchen könnte.

Und an der Spitze des Willy-Brandt-Hauses, der Berliner SPD-Zentrale, wurde vorausschauend schon bei Bau 1999 ein auffälliger Stahl-Ausleger fürs Bungee-Jumping angebracht. Hier könnten nicht nur zukünftige Parteivorsitzende den freien Fall üben …