Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wohnen im Dachgeschoss

Wenn oben alles Ausgebaut ist geht’s nach unten. Nachdem Autofahren vor allem in der Stadt out ist, steht der Umbau von Tiefgaragen zu Wohnungen nichts mehr im Wege. Stockbetten waren gestern, es geht der Trend zu Duplexzimmern. Oben Schlafen unten arbeiten. Kein lästiges Fensterputzen, Timer geschaltete Frischluftzufuhr und wenn man doch mal wieder aus dem Fenster schauen will, kann man sich ja ein Carsharing Auto mieten. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Von: Helmut Schleich