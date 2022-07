Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wohlverhalten wird belohnt

Übermorgen wird abgerechnet. Um zu funktionieren, bedarf unsere Welt eines zur ganzen Zahl gerundeten arithmetischen Mittels (was war das noch gleich?) hinter einer schulischen Fächerbezeichnung in einem Zeugnis. Schließlich leben wir in einer Leistungsgesellschaft, zumal in Bayern! Und gute Zensuren sollen belohnt werden, zumindest am Schuljahresende. Denkt sich das Finanzministerium und spendiert Schülerinnen und Schülern mit mindestens einem Einser im Zeugnis einen sommerferienlangen Freifahrtschein!

Bravo, möchte man spontan sagen, doch wer die Vordrucke bayerischer Finanzadministratoren kennt, weiß, dass hinter jeder scheinbar einfachen Aussage ein mehrseitiger Katalog kleingedruckter Ausführungsbestimmungen hervorgrinst, der viele mit dem ausgefuchsten Idiom weißblauer Verwaltungsjuristen nicht Bewanderte sofort resignieren lässt.

Es ist jetzt nicht ganz so wie mit dem sprichwörtlich gewordenen Freibier für 80-Jährige, die in Begleitung beider Elternteile jederzeit ihren Durst löschen können… Aber da gibt es schon so manche conditio, die gestandene Bayern zu einem "Geh weiter!" oder noch deftigeren Lautäußerungen verleiten könnte, wie zum Beispiel, dass die Regelung für alle bis einschließlich 17 Jahren gelten soll und ausschließlich für Schiffe auf den bayerischen Seen, und wenn die Einser-Teenager – nächste Einschränkung – in Begleitung eines voll zahlenden Familienangehörigen sind.

Die Eins muss da sein, es genügt die Kopie, beruhigt das Münchner Ministerium

Die Eins muss da sein, es genügt die Kopie, beruhigt das Münchner Ministerium alle, die um das Aussehen des wertvollen Originals besorgt sind, wenn es auf Handyformat gefaltet am Pommesstand des Starnberger Sees herumliegt. Wer aber nicht nur keine Best-, sondern überhaupt keine Noten vorweisen kann, hat Pech: verärgerte Eltern von Waldorf-Schülerinnen sollen angeblich schon Verfassungsklagen vorbereiten…

Ihnen konzediert man nämlich nicht – wie notenlosen Erst- und Zweitklässlern – gratis in See zu stechen, wenn im Zeugnis steht, sie hätten "das Klassenziel erreicht". Vielleicht ist das ja ein großangelegter Feldversuch, auf breiterer Ebene Wohlverhalten und vorzeigbare Leistungen zu belohnen und Abweichendes zu bestrafen, eine Art "Bavarian Educational Score" nach dem chinesischen Vorbild des "Social Credit System", wo man punkten kann, um Privilegien zu ergattern?