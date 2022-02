Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wo sind die Schnäppchen?

So. Endlich. Die neuen Anzeigenblätter. Wo sind die Schnäppchen? Wo sind die… Apropos: Haben Sie das gelesen? In den USA hat ein Mann auf dem Flohmarkt eine Zeichnung erstanden für gerade mal 30 US-Dollar. Das nenne ich mal ein Schnäppchen. Gut, jetzt sagen Sie vielleicht: 30 Dollar für eine 16 Quadratzentimeter kleine Zeichnung? Ohne Farbe? Mit ein paar krakeligen Strichen fast ein bisschen hingeschludert? Das Motiv ist auch nicht besonders: Die Jungfrau Maria und das Jesuskind mit nacktem Popo. Und dann ist da auch noch ein kleines Wurmloch mittendrin. Es ist halt vermutlich vom Dürer, und damit einen zweistelligen Millionenbetrag wert. Wenn es denn echt ist. Die Kunstzeitschrift BILD äußert Bedenken. Und die BILD-Zeitung kennt sich aus mit Bildern von nackten Popos.

So, wo sind jetzt die Schnäppchen? Apropos, haben Sie das gehört: In London ist ein Mann verurteilt worden, der unerlaubt auf das Gelände des Buckingham-Palasts vorgedrungen war. Die Strafe beträgt umgerechnet gerade mal 235 Euro. Auch ein Schnäppchen. Naja, wenn man bedenkt, was Donald Trump von Ihnen verlangt, wenn Sie einen Fuß auf sein Anwesen setzen wollen. Übernächste Woche findet in Mar-a-Lago ein Forum statt, da gehen die Eintrittskarten bei 50 Tausend Dollar los. Gut, da ist auch noch ein Foto mit Trump mit dabei. Vielleicht doch ein Schnäppchen.

Obwohl: Für das gleiche Geld kriegen Sie beim derzeitigen Dollar-Kurs auch 437 persönliche Grußbotschaften von Roberto Blanco. Oder elf Paar getragene Tennisschuhe – falls Boris Becker mal wieder welche versteigert.

Wo sind denn jetzt die Schnäppchen? Apropos: Hoffentlich haben sie diesmal in Peking nicht wieder den billigsten Ramsch besorgt. Im vergangenen Jahr sollen sich ja die Medaillen von den Sommerspielen in Tokio mehr oder weniger aufgelöst haben, da blätterte das Gold weg. Aber manche sagen: Passt doch. Bei Olympia ist sowieso der Lack ab.

In Australien kaufen die Menschen mittlerweile tropische Inseln, weil die billiger sind als ein Haus in Sidney

Ein Premiumprodukt hingegen ist ja unser Kanzler. Ich kann mich erinnern: Zu Beginn des Sommerwählerschlussverkaufs wurde er noch als Sonderangebot verramscht. Jetzt stellt sich heraus: Er kann sogar Englisch! Das wussten wir nicht, er sagt ja so wenig. "I am the chancellor now", hat er bei CNN verkündet. Jetzt kann niemand mehr den Benedikt machen und behaupten, er hätte das nicht mitbekommen.

Apropos billige Ausreden: Jammern Sie bitte nie wieder, dass die Mieten in München so teuer sind. Schauen Sie nach Australien. Da kaufen die Menschen mittlerweile tropische Inseln, weil die billiger sind als ein Haus in Sidney.