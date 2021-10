Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wir brauchen ein Narrativ

Was man so braucht im Leben, das ist ja bei jedem etwas anders. Mancher trinkt jetzt um diese Tageszeit schon den zweiten oder gar dritten Kaffee, weil er oder sie ihn braucht, andere trinken gar keinen. Mancher braucht schon bei zarten Anflügen von Herbstwetter Mütze und Schal, andere laufen noch im T-Shirt ums Haus. Ganz gefährlich sind Beziehungsgespräche in denen der Satz vorkommt „Du, ich brauch jetzt mal Zeit für mich.“

Zeit, Kaffee, Mütze, alles schön und gut, aber was wir alle, Menschen, Organisationen, Unternehmen, neuerdings brauchen ist was ganz Anderes: ein sogenanntes „Narrativ“! Unzählige Male haben es uns Kommentatoren der Bundestagswahl ja eingetrichtert: „Wenn eine neue Bundesregierung etwas bewegen will, dann braucht sie ein Narrativ, eine gemeinsame Erzählung.“ Einfach so 179 Seiten Koalitionsvertrag von A wie Atomstromumlage bis Z wie Zeppelinförderprogramm, das reicht heute nicht mehr. Es muss so sein wie im Werbefernsehen wo es auch nicht einfach heißt „Haselnusspralinien, gut und günstig“. Nein, da wird sorgsam um banalste Massenware ein Narrativ erzählt, angefangen von „mit Liebe handgemacht“ bis zur „Byzanthiner Königsnuss“.

Nun frage ich mich: Wie macht man aus dem eigenen Alltag eine Byzanthiner Königsnuss? Wenn jeder ein „Narrativ“ braucht, um irgendetwas zu erreichen, dann braucht meine chaotische Bananenrepublik namens „Familie“, über die ich zu herrschen glaube, doch wohl erst recht eines. Beziehungsweise ein anderes. Denn vermutlich haben wir eins, ohne eins entwickelt zu haben. Wahrscheinlich ist unser Narrativ als Familie bisher so etwas wie „Da macht jeder was er will“ oder „Da weiß keiner, wer die Kinder und wer die Erwachsenen sind“. Und alle sehen das, nur wir bisher nicht.

„Man muss vom Ziel her denken“, sagen Narrativ-Experten

„Man muss vom Ziel her denken“, sagen Narrativ-Experten, es müssen große Ziele sein, scheinbar undenkbare. Das ist einfach. Denn dann lautet das neue Familien-Narrativ: „Jedes Familienmitglied räumt in Zukunft seinen Teller selber in die Spülmaschine!“.