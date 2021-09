Ende der Welt - Die tägliche Glosse Windflaute

Da war die SPD schlauer: Sie testete Olaf Scholz ja offenkundig im Windkanal, wie seine Frisur verrät, weshalb ihr die Wettervorhersagen ziemlich egal waren. Der Strömungsfilm wird am 26. September zeigen, ob Scholz noch Ecken, Kanten und Bartstoppeln hat, und wie viele Direktmandate in seiner Wirbelschleppe abstürzen.

Ob nach der Wahl ein anderer Wind weht, wird sich herausstellen

Wie auch immer, Deutschland braucht dringend mehr Wind: Der Blasebalg von Hans-Georg Maaßen scheitert am Thüringer Wald, und FDP-Prediger Wolfgang Kubicki hat zwar noch Puste, treibt damit aber lieber die „Bild“-Zeitung an, statt unseren Primärenergiebedarf zu sichern.

Gut, wir könnten Beatrix von Storch zum Baden in die Karibik schicken, wo sie dann über dem 27 Grad warmen Wasser sicherlich aufsteigen und ins Rotieren geraten würde, aber bis ihre Ausläufer unsere Küsten erreichen, müssten unsere Stahlwerke vermutlich auf Verdunstungsenergie zurückgreifen. Eine sehr unsichere Perspektive, bis jetzt sind ja nicht mal die Teilnehmer der Fernseh-Trielle so richtig ins Schwitzen geraten.

Ob nach der Wahl ein anderer Wind weht, wird sich herausstellen, der Haarfestiger von Angela Merkel soll ja noch bis weit ins nächste Kalenderjahr reichen. Und ja, es wird bei ihren Reisen wohl weiter in Hamburg morgens regnen und abends in Rom die Sonne brennen, aber ob es beim Zwischenstopp in München windig ist, wie ein Werbespot-Klassiker früher mal behauptete, das hängt wohl nicht vom Flugplan ab, und so wie es aussieht auch nicht vom Wetter, sondern eher von der CSU. Die hat am Wind ja kein sonderliches Interesse, außer er weht über Bayern zehnmal höher als über den Grünen und hält den Abstand zu Wohngebäuden ein.