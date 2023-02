Ende der Welt - Die tägliche Glosse Willkommen in Tattoomania

Das haben wir nun Dank einer Umfrage im Fachblatt Playboy auch schwarz auf weiß in die Haut geritzt. Mehr als ein Drittel der Deutschen ist mindestens einmal tätowiert, manche sogar zwei, drei und vier Mal. 18 bis 45-jährige haben sogar zu 44 Prozent ein Bild für die Ewigkeit. Denn das muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen. Einmal drin, immer drin. Eine geschwungene Geweihform am Steißbein galt möglicherweise in gewissen Kreisen eine Zeitlang als „schön“. Irgendwann wurde dies als sogenanntes Arschgeweih bezeichnet.