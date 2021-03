Ende der Welt - Die tägliche Glosse Willkommen, Alltag!

Noch vor der Krise hatte er hierzulande einen äußerst schlechten Ruf: Der Alltag. Er war grau. Er trottete vor sich hin. War eine Tretmühle. Gewöhnlich. Eintönig. Schlicht: Alltäglich. Einfach jeden Tag so omnipräsent, dass man gar nicht an ihm vorbeigekommen ist. An dem Langweiler und Spaßverderber. Er hatte sich wirklich überall eingemischt, erinnern Sie sich? Und alles mit seiner faden Einheitssoße überzogen: Wir hatten mal einen Berufsalltag, Schulalltag, ja sogar einen Lebensalltag. Am liebsten hätten wir ihn abgeschüttelt. Hinter uns gelassen. Wären ihm gern entflohen. Noch besser: Aus ihm ausgebrochen! Und doch ließ er uns nicht los. Zumindest nicht auf Dauer.

Das war einmal. Jetzt wünschen wir ihn uns zurück – den eisernen Griff der Routine, die gewohnten Strukturen. Plötzlich ist er „lang ersehnt“. Wir wünschen uns Urlaub vom Nicht-Alltag. Feiern „ein Stück Alltag“, wenn wir Kinder mit Schulranzen zur Schule radeln sehen, ihnen in der Früh beschwingt und fröhlich das Pausenbrot herrichten, hach, so sehr hatten wir das vermisst, was wir einst als lästig empfunden hatten. Wir stehen wieder im Stau. Die U-Bahnen sind wieder voll. Vor dem Gartenbaucenter wird man endlich wieder fast zusammengefahren von all den narrisch gewordenen Parkplatzsuchern. Und vom Nagelstudio her weht es einem eine solche Chemiefahne ins Gesicht, dass man um seine Gehirnzellen fürchten muss. Wir sind wieder ein Stück weit angekommen im Leben vor Corona. Aber nur fast.